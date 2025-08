Os signos que em até 48h vão receber uma mensagem que mudará completamente o mês

Notícias importantes, convites inesperados ou decisões aguardadas podem surgir de forma repentina, mexendo com emoções, trabalho e relacionamentos

Gabriella Licia - 02 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/Andrea Piacquadio)

Algumas mensagens chegam quando menos esperamos e podem transformar tudo. E alguns signos estão perto de viver isso.

Seja uma resposta que parecia perdida, uma novidade que muda os planos ou até uma reconciliação, certas conversas têm o poder de virar o jogo. Nos próximos dois dias, o universo promete movimentar o campo da comunicação para alguns signos em especial.

Mercúrio, planeta das mensagens, do raciocínio e das trocas, está formando aspectos poderosos, acelerando diálogos que estavam confusos (até então, neste período de retrogradação).

Notícias importantes, convites inesperados ou decisões aguardadas podem surgir de forma repentina, mexendo com emoções, trabalho e relacionamentos.

Se você sente que algo está para acontecer, talvez seja mesmo o seu momento. Veja agora os signos que em até 48h vão receber uma mensagem que mudará completamente o mês.

Os signos que em até 48h vão receber uma mensagem que mudará completamente o mês:

Gêmeos

Regido por Mercúrio, Gêmeos será diretamente impactado por essa onda de retrogradação. Mas as notícias podem melhorar! Uma mensagem importante pode clarear situações que vinham causando ansiedade, principalmente relacionadas ao futuro profissional ou a uma decisão que exige coragem.

Libra

O equilíbrio de Libra pode ser testado com uma conversa que chega para resolver algo pendente. Pode ser alguém do passado ou uma proposta nova que muda totalmente os planos para o restante do mês. Mantenha o celular por perto.

E, caso essa pessoa do passado tente recomeçar algo do zero, não seja tão inflexível. Essa pode ser a sua grande chance de viver algo inesquecível.

Capricórnio

Uma informação inesperada pode abrir uma nova rota para Capricórnio, principalmente no setor financeiro ou de projetos pessoais. Mesmo que pareça algo simples no início, essa mensagem tende a gerar grandes mudanças nas próximas semanas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!