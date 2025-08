Jovem morre esfaqueado ao tentar impedir assalto em padaria de Anápolis

Pai dele também foi atacado e está em estado grave. Suspeitos foram presos pela CPE horas após o crime

Isabella Valverde - 03 de agosto de 2025

Davi Rodrigues Pereira tinha 23 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um jovem identificado como Davi Rodrigues Pereira, de 23 anos, morreu na noite deste sábado (02) após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto em uma padaria no distrito de Souzânia, em Anápolis.

Ele estava no estabelecimento acompanhado do pai quando dois homens, em um Corsa, chegaram ao estabelecimento e anunciaram o roubo.

Segundo a Polícia Militar (PM), um dos suspeitos desceu do carro armado com uma faca e entrou no comércio, enquanto o comparsa permaneceu no veículo.

Durante a ação, Davi e o pai reagiram e houve luta corporal. Ambos foram atingidos por golpes de faca.

Os criminosos fugiram em seguida pela estrada vicinal que liga Souzânia à cidade de Ouro Verde, mas moradores da região seguiram o trajeto e encontraram o veículo usado na fuga abandonado e com várias manchas de sangue.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) se deslocaram até o ponto indicado, localizaram o carro e, após buscas, conseguiram prender os suspeitos.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas Davi não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O pai dele segue internado em estado grave.

