Jovem que furtou viatura na Expoana tem 18 anos e será ouvido em breve pela PRF

Antes de abandonar o veículo, suspeito teria se passado por um agente federal

Gabriella Pinheiro - 03 de agosto de 2025

Imagem mostra viatura da PRF. (Foto: Reprodução)

O furto de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorrido durante a Expoana 2025, em Anápolis, ganhou um novo desdobramento.

De acordo com a PRF, ele é um jovem de 18 anos, morador do bairro Recanto do Sol, onde o veículo foi localizado. Ele será ouvido pela corporação em breve.

Antes de abandonar o veículo, o suspeito teria se passado por um agente federal, fazendo uma espécie de patrulhamento pela região do Recanto do Sol. Ele, inclusive, teria trafegado com o giroflex ligado — com o intuito de mostrar que, de fato, era um policial.

Toda a ação foi registrada na madrugada da última quinta-feira (31) e resultou em novas investigações. O suspeito foi identificado pela corporação na mesma data.

Todo o crime ocorreu por volta das 5h da manhã, já no encerramento das atividades do evento, quando o jovem teve acesso à viatura e a levou para a região.

Ele circulou pelo setor, mas, na sequência, abandonou o veículo. Poucas horas depois, foi identificado e acabou preso na tarde de sábado (02).

