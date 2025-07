Rancho Bem-Estar Animal será apresentado na Expoana como símbolo de cuidado e respeito

O espaço foi pensado para mostrar à população o resultado de um trabalho construído com seriedade e compromisso

Seliane da SOS - 30 de julho de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Durante a Expoana 2025, realizada no Sindicato Rural de Anápolis, vamos apresentar um espaço muito especial: o Rancho Bem-Estar Animal. Essa é uma iniciativa do nosso mandato, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, voltada ao acolhimento e cuidado de animais vítimas de abandono e maus-tratos, especialmente equinos.

O espaço foi pensado para mostrar à população o resultado de um trabalho construído com seriedade e compromisso. Nos últimos meses, estivemos à frente de importantes ações de resgate, garantindo que cavalos em situação de risco fossem salvos, acolhidos e tivessem uma nova chance de vida.

Durante os dias da Expoana, o público poderá conhecer de perto alguns desses animais que foram resgatados. Estarão presentes no espaço os cavalos Chico, Ventania, Pirata e Esperança, além da mula Moana, todos símbolos de resistência e cuidado.

Ver esses animais vivos, protegidos e respeitados nos mostra que vale a pena lutar. Seguimos firmes com o compromisso de construir políticas públicas que defendam a vida — em todas as suas formas.

Convido a todos para visitarem o Rancho Bem Estar Animal. Esse espaço é mais do que uma exposição: é um testemunho do que podemos fazer quando unimos amor, responsabilidade e ação.