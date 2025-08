Morte de soldado da Base Aérea de Anápolis causa comoção nas redes sociais: “era uma pessoa tão gente boa”

Jovem faleceu na noite de sábado (02), quando estava na padaria junto com o pai

Gabriella Pinheiro - 03 de agosto de 2025

Davi Rodrigues Pereira. (Foto: Reprodução)

A morte do soldado da Base Aérea de Anápolis, Davi Rodrigues Pereira, de 23 anos, que faleceu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto em uma padaria no distrito de Souzânia, causou comoção nas redes sociais.

Em nota, a página Amigos da BAAN — referência à base — manifestou pesar pela partida precoce do jovem e deu detalhes sobre o velório e a missa que será realizada em seguida.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Davi Rodrigues Pereira. O velório será realizado a partir das 8h no Grupo Serpos, em Anápolis. Às 15h, missa seguida do sepultamento no Cemitério de Souzânia. Convidamos todos que desejarem prestar suas últimas homenagens a se fazerem presentes nesse momento de despedida”, diz a nota.

Além da organização, amigos do soldado também usaram as redes sociais para manifestar pesar pelo ocorrido.

“Cara, sem acreditar. Vai em paz, meu amigo. Você foi como um irmão para mim no quartel. Que Deus te abençoe de braços abertos”, disse.

Nos comentários da publicação feita pelo Portal 6, internautas também lamentaram a morte do soldado e exaltaram a atuação dele ao longo dos anos.

“Eu estou em choque! Era uma pessoa tão gente boa”, disse um.

“Meu Deus, que triste. Que Deus conforte o coração dos familiares”, afirmou outro.

“Farda dobrada, coração eterno. Obrigado por tudo, S2 Rodrigues”, disse mais um.

O jovem faleceu na noite de sábado (02), quando estava no estabelecimento junto com o pai. Em um dado momento, dois homens — em um Corsa — chegaram e anunciaram o assalto.

Um dos suspeitos desceu do automóvel armado com uma faca e entrou no comércio, enquanto o comparsa permaneceu no veículo.

Durante a situação, Davi e o pai reagiram e houve uma luta corporal. Ambos foram atingidos por golpes de faca. Os suspeitos fugiram por uma estrada vicinal que liga Souzânia à cidade de Ouro Verde.

Moradores da região conseguiram encontrar o veículo e um dos supostos autores. Ambos os suspeitos foram presos pela polícia.

As vítimas chegaram a ser levadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas Davi não resistiu aos ferimentos. O pai dele segue internado em estado grave.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!