Eles marcam pela autenticidade, sabores marcantes e experiências únicas

Anna Júlia Steckelberg - 04 de agosto de 2025

Brasília não é apenas política e arquitetura moderna… é também um celeiro gastronômico repleto de cantinhos que combinam cozinha de alta qualidade, identidade local e ambiência envolvente.

Se você quer uma experiência que vá além do prato frio da rodoviária, aqui estão seis endereços que traduzem a diversidade e a criatividade da capital federal.

6 restaurantes que você precisa conhecer próxima vez que visitar Brasília

1. Fausto & Manoel (Pontão do Lago Sul)

Com avaliação de cerca de 4,5 estrelas no Google, é um clássico da culinária brasileira caprichada em Brasília.

Seus clientes elogiam a carne de sol, o tamboril e a anchova saborosa, além do chopp gelado e do atendimento cordial. O ambiente oferece vista para o Lago Paranoá e clima acolhedor, ideal para o almoço em família ou um jantar com amigos.

2. Caminito Parrilla (Asa Norte e Sudoeste)

Especializado em parrilla argentina, este restaurante tem nota média de 4,8 nas avaliações do Google e TripAdvisor.

Recomendado por sua carne no ponto certo, atendimento profissional e ambiente que evoca as ruas de Buenos Aires. Pratos como chorizo, croquete de alcatra e linguíça artesanal são destaque, acompanhados por bom vinho ou cerveja gelada.

3. Marzuk Empório Árabe (106 Sul, Asa Norte)

Esse bistrô sofisticado de culinária árabe autêntica recebe avaliações entre 4,4 e 4,5 estrelas.

O cardápio inclui esfiha de carne, falafel, hummus, babaghanoush e charutos de folha, preparados com temperos marcantes e apresentação caprichada. Frequentadores elogiam o ambiente acolhedor, o atendimento simpático e o equilíbrio entre sabor e estilo.

4. Nazo Japanese Food (Asa Norte e Sudoeste)

Com nota média de 4,6 a 4,7, é reconhecido por oferecer rodízio estilo esteira rolante e pratos como sashimi, ceviche e combinados sofisticados.

A experiência inclui também um espaço kids, o que o torna prático para famílias. Frequentadores definem a comida como “deliciosa e com sabor intenso”.

5. The Plant (Asa Sul e Asa Norte)

Restaurante voltado à culinária saudável, vegetariana e vegana, com opções também para quem come carne.

Avaliado com média entre 4,2 e 4,6, ganhou destaque por pratos como tilápia grelhada, salmão com arroz negro, brownies veganos e queijadas sem glúten.

O ambiente é moderno, tranquilo e ideal para quem busca uma refeição leve e saborosa em ambiente acolhedor.

6. Careca (Conic, Asa Sul)

Talvez o mais icônico dessa lista, o Careca é muito mais que um restaurante: é um pedaço da história de Brasília.

Fundado em 1967, o lugar sobreviveu às mudanças do Conic e segue firme com comida chinesa, que alimentaram gerações de estudantes, políticos e notívagos.

É simples, é raiz, é patrimônio afetivo. Quem passa pelo Plano Piloto precisa dar uma mordida nessa tradição.

