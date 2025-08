Moradores de Goiânia e Senador Canedo podem se inscrever para cursos gratuitos de Inteligência Artificial, Design Gráfico e outras áreas

Participantes ainda receberão entrega de um certificado ao final e lanche incluso para todos os turnos

Gabriella Pinheiro - 04 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para 372 vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia, com turmas presenciais em Goiânia e Senador Canedo. A iniciativa é do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

De acordo com o órgão, as aulas terão início no dia 11 de agosto e as candidaturas podem ser feitas até o inscrições podem ser feitas até o dia anterior pelo WhatsApp (62) 99849-1513 ou presencialmente nos locais de oferta dos cursos.

Na capital, as aulas acontecerão no Sukatech, localizado dentro da Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, no Bairro Floresta. No total, estão sendo ofertadas 255 vagas para crusos de Informática Básica e Empreendedorismo, Montagem e Manutenção de Computadores, Celulares e Empreendedorismo, Excel Avançado, Design Gráfico e Introdução à Inteligência Artificial.

Já em Senador Canedo, estão sendo disponibilizadas 117 oportunidades para as unidades do Ganha Tempo dos setores Vila Galvão e Jardim das Oliveiras, com turmas de Informática Básica e Manutenção de Computadores e Celulares.

Os cursos são gratuitos, presenciais e incluem a entrega de um certificado ao final e lanche incluso para todos os turnos. A carga horária varia três e cinco semanas, com opções nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Entre os requisitos estão: saber ler e escrever e ter idade mínima de 12 anos, sem limite máximo.

