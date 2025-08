Sem divulgar países afetados, EUA anunciam caução de R$ 82 mil para vistos

Programa Piloto deve entrar em vigor dentro de 15 dias e terá duração de um ano

Folhapress - 04 de agosto de 2025

Passaporte brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os EUA anunciaram nesta segunda-feira (4) que passarão a exigir um caução de até US$ 15.000 —mais de R$ 82.600 no câmbio atual— para conceder vistos de turismo e negócios a cidadãos de alguns países.

Programa Piloto deve entrar em vigor dentro de 15 dias e terá duração de um ano. A medida atende a uma ordem executiva chamada “Protegendo o povo americano contra invasões”. O documento foi assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu primeiro dia de governo.

Caução quer evitar que pessoas que entram nos EUA com visto de turismo ou negócios permaneçam no país além do prazo estipulado. Para isso, ele será implantado entre cidadãos de países em que foram detectadas altas taxas de permanência com visto vencido.

Lista de países deve ser divulgada nas próximas semanas. Em nota publicada nesta segunda-feira (4) pelo Departamento de Segurança Interna, não está claro se todos os cidadãos dos países listados terão de fazer o depósito ou se um grupo específico será selecionado.

Pessoa que tiver que pagar caução será comunicada por funcionários consulares no momento do pedido do visto. Também poderão ser impactados: cidadãos de países que fornecem informações de triagem e verificação de viajantes consideradas “deficientes” pelo governo norte-americano, ou que obtiveram cidadania por investimento (sem que tenham residido no país).

ANUALMENTE, CENTENAS DE MILHARES ESTENDEM ESTADIA

“Centenas de milhares de visitantes não imigrantes não conseguem partir em tempo hábil”, informou o governo dos EUA. Conforme relatório do Departamento de Segurança Interna, em 2023, estima-se que mais de 500.000 estrangeiros permaneceram no país após o término do visto.

“O Programa Piloto é uma ferramenta de diplomacia, com o objetivo de incentivar governos estrangeiros a tomarem medidas imediatas para reduzir as taxas de permanência excessiva de seus cidadãos quando viajam aos Estados Unidos para visitas temporárias, e incentivar os países a aprimorar a triagem e a verificação, bem como a segurança de documentos de viagem e civis, inclusive na concessão de cidadania”, disse o Departamento de Segurança Interna, em nota.

Medida é considerada “pilar fundamental da política externa do governo Trump”. Também de acordo com o comunicado, o recolhimento do caução se somará a outras ações “para proteger os Estados Unidos da clara ameaça à segurança nacional representada pela permanência excessiva de vistos”.