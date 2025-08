6 atitudes simples que você pode tomar ao chegar em casa estressado para aliviar o peso do dia

Deixe o mundo lá fora, troque o terno ou uniforme e organize seu espaço para trazer clareza e reduzir a sobrecarga mental desnecessária

Magno Oliver - 05 de agosto de 2025

A falta de concentração pode ser causada pelo estresse. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Cada vez mais as pessoas buscam alívio imediato para o estresse acumulado durante a jornada de trabalho e você pode conseguir isso no conforto do seu lar com atitudes simples.

Então, confira a seguir algumas atitudes simples que podemos tomar para aliviar toda a tensão da rotina estressante.

1. Desconexão digital total

Na era do vício digital em telas, é importante silenciar notificações, colocar o celular em modo “não perturbe” ou até mesmo desligar o aparelho e só voltar com ele no outro dia.

Assim, é crucial reduzir alertas de e-mail e redes sociais para evitar picos de ansiedade e reforçar o controle sobre o seu tempo pessoal. Descansar de telas é descansar a mente, pois tudo hoje em dia gira em torno da tela do celular. Vá cuidar de você, desconecte um pouco do digital.

2. Alongamento rápido

Uma atividade que passa despercebida por muita gente e que ajuda bastante em momentos de estresse. Assim, faça alongamentos simples para pescoço, ombros e coluna por cinco minutos, ao chegar em casa após um dia de estresse e correria.

Esticar os músculos travados contribui para melhorar a postura e liberar endorfinas, reduzindo dor e fadiga. Engana-se quem pensa que alongar é só para quem vai praticar uma atividade física, ela também é perfeita para quem teve um dia estressante.

3. Tenha hobbies breves

Dedique dez minutos a um hobby prazeroso, como ler, desenhar, apreciar um jogo ou tocar um instrumento. Assim, o foco é em atividades criativas para desviar a mente do estresse acumulado no trabalho. Busque ter um hobby breve, que você faça porque gosta e não porque é uma tarefa ou algum tipo de obrigação.

4. Crie em casa um espaço acolhedor para você

Quando dizem que o lar é um ambiente sagrado, leve essa teoria como uma lei. Assim, organize uma área que seja totalmente confortável para você com almofadas, uma manta leve e uma luz indireta. É um cantinho reservado para relaxar e incentivar a permanência para tornar o seu descanso mais eficiente.

5. Pratique a respiração consciente

Até para acalmar a mente e o corpo é preciso saber respirar corretamente. Assim, ao chegar em casa, você vai se sentar confortavelmente e respirar lentamente por três minutos. Feche os olhos, concentre-se no ar entrando e saindo para reduzir batimentos acelerados, acalmar a mente e diminuir a tensão muscular. Você sente as energias ruins se esvaindo rapidinho.

6. Roupa aconchegante e bebida que acolhe

Primeiro retire a roupa de trabalho, tome um banho bem quente para renovar e vista algo leve, confortável e que você goste bastante. Assim, essa transição sinaliza ao cérebro que o modo “descanso em casa” oficialmente começou, facilitando a desconexão dos estímulos externos. Feito isso, prepare um bom chá, uma bebida que você goste e apenas aprecie o silêncio. Esse ritual duplo ajuda a desacelerar os pensamentos.

