Magno Oliver - 05 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Leticia Sweet Cake)

Nada como um bolo de abacaxi para adoçar a tarde, não é mesmo? A receita é clássica e o sabor é sempre incomparável.

No entanto, uma releitura desse clássico da culinária ganhou um preparo diferente na massa e cobertura que fizeram sucesso nas redes sociais. Que tal um bolo de abacaxi cremosinho e molhado?

A receita de bolo de abacaxi cremoso que vai te conquistar

Ingredientes:

– 3 ovos (claras e gemas separadas);

– Meia xícara de chá de margarina;

– 2 xícaras de chá de açúcar;

– 3 xícaras de chá de farinha de trigo;

– 1 xícara de chá e meia de suco de abacaxi concentrado;

– Uma colher de sopa de fermento em pó químico;

– Um pouquinho de margarina e farinha de trigo para untar;

– 200g de coco ralado grosso.

Ingredientes para o recheio:

– Uma lata de leite condensado;

– Xícara (chá) de leite;

– Uma gema;

– 1 colher (sopa) de maisena;

– 1 colher (café) de essência de baunilha;

– Meia lata de abacaxi em calda picado.

Ingredientes da cobertura:

– 1 xícara de chá e meia de creme de leite fresco gelado;

– 2 colheres de sopa de açúcar.

Modo de preparo:

Primeiro passo é pegar a batedeira, bater as claras em neve e reservar tudo. Assim, ainda na batedeira, pegue outra tigela, bata as gemas, a margarina e o açúcar até ficarem numa consistência bem homogênea.

Em seguida, junte a farinha e vá alternando com o suco e batendo até ficar tudo bem homogêneo. Feito isso, adicione as claras em neve reservadas, o fermento e misture tudo com uma colher.

Assim, transfira para uma forma de 24cm de diâmetro untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar.

Em seguida, retire, deixe esfriar, desenforme e corte ao meio no sentido do comprimento.

Para o recheio, você vai levar uma panela ao fogo médio com o leite condensado, o leite, as gemas e a maisena, mexendo sempre até engrossar. Assim, misture a essência e o abacaxi e deixe esfriar.

Para a cobertura, pegue a batedeira, bata o creme de leite fresco gelado com o açúcar até formar picos bem firmes da massa.

Para a montagem, transfira uma parte do bolo em uma travessa, espalhe o recheio já frio por cima e cubra a outra parte do bolo.

Agora espalhe a cobertura por cima da massa e leve à geladeira por 2 horas. Por fim, retire, polvilhe coco ralado e sirva.

