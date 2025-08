Apostador de Anápolis acerta todos os números e leva bolada milionária na Lotofácil

Próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (05) e contará com o valor de R$ 1,8 milhão

Augusto Araújo - 05 de agosto de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

A noite desta segunda-feira (04) terminou com um gostinho de felicidade para um morador de Anápolis que tirou a sorte grande e acertou todos os números do sorteio da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal.

No total, ele levou uma bolada de R$3.413.036,60, ao adivinhar todas as 15 dezenas sorteadas no concurso 3460. Foram elas: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 25.

A cartela vencedora foi registrada na Lotérica Pedrinho Porto Rico, localizada na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara.

Por fim, além deste apostador de Anápolis, um sortudo de Camaçari (BA) também acertou todos os números e levou a quantia milionária. Ambas as apostas ganhadoras são de modalidade simples.

Próximo sorteio

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil o jogador marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sendo assim, o próximo sorteio da Lotofácil vai acontecer nesta terça-feira (05) e conta com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

