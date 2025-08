Corpo em decomposição é encontrado em rua de Anápolis

Vítima foi encontrada no bairro Jardim Santana e polícia militar já foi acionada

Augusto Araújo - 05 de agosto de 2025

Veículo Instituto Médico Legal (IML). (Foto: Arquivo/Portal 6)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta terça-feira (05) para averiguar uma ocorrência na Rua dos Gomes, esquina com a Rua João Ribeiro, no bairro Jardim Santana, em Anápolis.

De acordo com o relato do solicitante, havia um corpo em decomposição no local indicado. A equipe compareceu à área para verificar a veracidade dos fatos.

Mais informações em instantes.