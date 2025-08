Governo de Goiás divulga lista com novos nomes convocados em concurso público

Certame foi realizado em 2023 e contou com mais de 9 mil inscritos

Da Redação - 05 de agosto de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

O Governo de Goiás publicou, na útima segunda-feira (04), no Diário Oficial do Estado, uma nova lista de convocação de aprovados no concurso público da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), realizado em 2023.

Ao todo, foram nomeados 41 analistas ambientais.

O decreto foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que usou as redes sociais para dar as boas-vindas aos novos servidores. “Sejam bem-vindos ao Estado que dá certo e que cuida do nosso povo”, disse.

Para Caiado, a convocação amplia o número de servidores efetivos da Semad e faz parte das ações para reforçar as políticas ambientais.

“Fomos reconhecidos pela rede MapBiomas como o estado que mais reduziu o desmatamento em 2024, com uma queda de 72%”, destacou o governador.

Curso de formação e áreas de atuação

Antes de assumirem os cargos, os nomeados passarão por um curso de formação com duas etapas, promovido pela própria secretaria. O conteúdo abrange temas como fiscalização, licenciamento, outorga e gestão de unidades de conservação.

As aulas serão ministradas por gerentes e superintendentes da Semad, com foco na atuação prática e nas demandas reais do órgão.

Concurso da Semad teve mais de 9 mil inscritos

O concurso público foi realizado em março de 2023 e ofertou vagas para técnicos e analistas ambientais. Com mais de 9,1 mil inscritos, o certame teve grande concorrência.

Até o momento, esta é a quarta chamada de candidatos do cadastro de reserva. Veja o histórico:

1ª convocação: 35 técnicos e 63 analistas

2ª convocação: 6 técnicos e 7 analistas

3ª convocação: 1 técnico e 6 analistas

4ª convocação (atual): 41 analistas

O número total chega a 160 convocados e 153 nomeados. Confira a lista dos nomeados na última segunda.