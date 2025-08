Santander anuncia leilão em Goiás com lances a partir de R$ 36 mil

Pagamento para aquisição da maioria das residências poderá ser à vista ou por financiamento

Gabriella Pinheiro - 05 de agosto de 2025

Casa Vila Jardim Maximiano Peres, em Jataí. (Foto: Divulgação)

O banco Santander, em parceria com a Mega Leilões, realizará um leilão com diversos imóveis disponíveis em Goiás e lances a partir de R$ 36 mil. A abertura está programada para acontecer na próxima terça-feira (12).

No total, estão sendo ofertados 20 imóveis – sendo eles apartamentos, casas, terrenos e prédios comerciais – para as cidades de Goiânia, Jataí, Rio Verde, Caiapônia, Caldas Novas, Cidade Ocidental, Goianira, Luziânia, Planaltina, Santa Helena de Goiás e São Simão.

O menor lance inicial é de um apartamento com 43 metros quadrados que fica na Estância Itanhangá, em Caldas Novas.

Em contrapatida, o de maior valor é um terreno de 87.500 m² que fica na Fazenda São Tomaz, em Rio Verde. Ele está avaliado em R$ 4,7 milhões.

O pagamento para aquisição da maioria das residências poderá ser à vista ou por financiamento imobiliário com entrada de no mínimo 20%.

Confira lista completa dos imóveis em Goiás:

Casa em condomínio com 62 m², localizada no Mansões Recreio Mossoró, na Cidade Ocidental. Avaliado: R$ 199 mil

Imóvel rural com área de 87,5 mil m², localizada na Fazenda São Tomaz, em Rio Verde Avaliado: R$ 4,7 milhões

Casa de 48 m², no Residencial São Francisco, em Planaltina Avaliado: R$ 79,9 mil

Casa de 99 m², na Estância Itanhangá, em Caldas Novas Avaliado: R$ 180,2 mil

Sobrado com 457 m², no Condomínio do Lago 1, em Goiânia Avaliado: R$ 3,120 milhões

Casa com 86 m² – Jardim do Ingá – Luziânia – GO Avaliado: R$ 100,4 mil

Casa com 73 m² – Residencial Recanto de Caldas – Caldas Novas – GO Avaliado: R$ 134,6 mil

Casa com 190 m² – Conjunto Mutirão I – São Simão – GO Avaliado: R$ 162,3 mil

Casa com 166 m² – Estância Itaguaí – Caldas Novas – GO Avaliado: R$ 573,8 mil

Casa com 114 m² – Brasil – Santa Helena de Goiás – GO Avaliado: R$ 139,7 mil

Casa com 210 m² – Residencial Triunfo II – Goianira – GO Avaliado: R$ 413,1 mil

Casa com 90 m² – Jardim Liberdade – Goiânia – GO Avaliado: R$ 192,7 mil

Casa com 141 m² – Parque Residencial Isaura – Santa Helena de Goiás – GO Avaliado: R$ 462,6 mil ]

Casa com 246 m² – Vila Jardim Maximiano Peres – Jataí – GO Avaliado: R$ 837 mil

Casa com 204 m² – Residencial Eli Forte – Goiânia – GO Avaliado: R$ 508,5 mil

Casa em Condomínio com 111 m² (1 vaga) – Brasil – Santa Helena de Goiás – GO Avaliado: R$ 177,9 mil

Apartamento com 53 m² (1 vaga) – Cidade Osfaya – Luziânia – GO Avaliado: R$ 131 mil

Casa com 183 m² – Jardim Primavera – Trindade – GO Avaliado: R$ 632,7 mil

Casa com 212 m² – Nova Caiapônia – Caiapônia – GO Avaliado: R$ 101,7 mil

Casa com 179 m² – Residencial Sonho Verde – Goiânia – GO Avaliado: R$ 234,8 mil ]

Apartamento com 43 m² (Unid. 304) – Estância Itanhangá – Caldas Novas – GO Avaliado: R$ 36,3 mil

