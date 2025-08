Lançado processo seletivo em Goiás com salário de até R$ 8 mil

Inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, a partir do próximo sábado (09)

Paulo Roberto Belém - 06 de agosto de 2025

Seleção vai ser por meio de prova de títulos. (Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) anunciou a abertura de um novo processo seletivo, que visa a contratação para a vaga de professor substituto, com salários de até R$ 8.058,29.

A oferta é na área de Biologia para o campus de Águas Lindas de Goiás, localizada no Entorno do DF, devendo os interessados em participar do processo terem curso superior em Ciências Biológicas.

Os interessados poderão se inscrever a partir deste sábado (09) até o dia 25 de agosto, exclusivamente pela internet, clicando aqui. O valor da taxa de inscrição para participar deste processo seletivo é de R$ 40.

A seleção acontecerá por meio de duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição. Quem for selecionado deverá cumprir uma jornada de 40 horas semanais.

A organização esclareceu que o processo será válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, a contar da data de homologação do resultado final.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.