Após colisão em Anápolis, Moto Uber e passageiro vão parar dentro da carroceria de caminhonete

Acidente ocorreu na Avenida Goiás e mobilizou o SAMU

Da Redação - 07 de agosto de 2025

Motociclista e passageiro foram parar dentro da carroceria da Pampa. (Foto: Divulgação)

Um acidente inusitado envolvendo um Moto Uber mobilizou equipes de resgate no início da noite desta quarta-feira (06), na Avenida Goiás, no Centro de Anápolis.

O motociclista, que fazia corrida para o aplicativo, perdeu o controle da direção ao se aproximar do cruzamento com a Rua Sete de Setembro. Ele relatou à Polícia Militar (PM) que foi fechado por um ônibus que trafegava no mesmo sentido.

Na sequência, a moto colidiu contra a traseira de uma caminhonete que estava parada. Com o impacto, tanto o condutor quanto o passageiro que estava na garupa foram arremessados e acabaram caindo dentro da carroceria do veículo.

Ambos sofreram escoriações, e o condutor fraturou o fêmur. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O motorista do ônibus contou que precisou fazer uma manobra evasiva após outro carro invadir a contramão e tentar forçar o retorno, mesmo com o sinal vermelho. Esse terceiro veículo fugiu do local e não foi identificado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!