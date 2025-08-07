Curso gratuito em Anápolis garante entrevista de emprego ao final; veja como se inscrever
Interessados podem fazer a candidatura de forma online, bastando preencher formulário
Anápolis está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnicas Industriais e Logística. A capacitação será realizada entre os dias 12 e 15 de agosto, no período matutino, das 8h às 12h, e após a realização, os alunos serão direcionados para entrevistas de emprego.
Conforme anunciado, as aulas acontecerão nas unidades do Centro de Formação Profissional (CENFOR), localizadas nos bairros Residencial das Flores e Filostro Machado.
Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente por meio de um formulário — bastando preencher os dados pessoais no cadastro.
Ao todo, o curso terá carga horária de 20 horas e será oferecido em parceria com o Programa Brainfarma Qualifica.
Por fim, os participantes serão encaminhados para entrevistas de emprego com a empresa parceira.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!