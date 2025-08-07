Curso gratuito em Anápolis garante entrevista de emprego ao final; veja como se inscrever

Interessados podem fazer a candidatura de forma online, bastando preencher formulário

Gabriella Pinheiro - 07 de agosto de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Anápolis está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnicas Industriais e Logística. A capacitação será realizada entre os dias 12 e 15 de agosto, no período matutino, das 8h às 12h, e após a realização, os alunos serão direcionados para entrevistas de emprego.

Conforme anunciado, as aulas acontecerão nas unidades do Centro de Formação Profissional (CENFOR), localizadas nos bairros Residencial das Flores e Filostro Machado.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente por meio de um formulário — bastando preencher os dados pessoais no cadastro.

Ao todo, o curso terá carga horária de 20 horas e será oferecido em parceria com o Programa Brainfarma Qualifica.

Por fim, os participantes serão encaminhados para entrevistas de emprego com a empresa parceira.

