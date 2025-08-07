Estelionato amoroso: como agia o “sedutor” que foi preso pela Polícia Civil em Goiás

Com as mulheres, o padrão era o mesmo: apresentar-se como um homem bem-sucedido e prometer estabilidade e casamento

Davi Galvão - 07 de agosto de 2025

A imagem do “sedutor” foi divulgada com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) prendeu Paulo Roberto Tinoco Bonafina, de 59 anos, suspeito de enganar mulheres com falsas promessas de relacionamento e empresários com propostas de investimento fraudulentas.

A prisão foi realizada em Goianésia pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e incluiu mandados de busca e apreensão em Ceres, na terça (05) e quarta-feira (06).

Segundo as investigações, Bonafina usava o envolvimento afetivo para conquistar a confiança das vítimas e, em seguida, pedia transferências bancárias e empréstimos. Ele também prometia lucros com uma empresa de fundos de investimento que nunca existiu.

Com as mulheres, o padrão era o mesmo: apresentar-se como um homem bem-sucedido e prometer estabilidade e casamento.

Em um dos casos, ocorrido em abril, ele convenceu uma comerciante e o filho dela a repassarem mais de R$ 60 mil. Para sustentar a mentira, simulou uma transferência milionária. A suposta sede da empresa era, na verdade, a casa de uma das vítimas.

A imagem do suspeito foi divulgada com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas.

