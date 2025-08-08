“Construindo Sonhos” vira foco de golpistas em Anápolis; saiba como evitar fraude

Programa habitacional da Prefeitura está recebendo pré-cadastros desde a última segunda-feria (04)

Paulo Roberto Belém - 08 de agosto de 2025

Programa habitacional Construindo Sonhos tem palco em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O programa habitacional Construindo Sonhos, que teve a etapa de pré-cadastro aberta em Anápolis na última segunda-feira (04), já entrou no foco de golpistas, alertou a Prefeitura.

Por meio de um comunicado publicado nesta sexta-feira (08), o Executivo explicou que as tentativas de estelionato vêm com os golpistas solicitando pagamentos indevidos em nome do programa.

Neste sentido, a Administração reforçou que o único canal oficial para realização do pré-cadastro é o aplicativo Conecta Anápolis, que pode ser baixado nas lojas de aplicativo Android e IOS.

Outra orientação é que a Prefeitura, assim como qualquer representante do programa, não solicita pagamento em nenhuma etapa e não entra em contato para pedir qualquer tipo de valor.

Até quando

Com o objetivo de subsidiar a casa própria para famílias em situação de vulnerabilidade, não há previsão do término desta etapa de pré-cadastro.

Não existe a regra de que quem fizer primeiro o processo, será preferido. Neste sentido, é importante reunir todas as informações pertinentes para inserir os dados no aplicativo Conecta Anápolis.

“Haverá tempo suficiente para que todos possam participar”, garantiu o secretário municipal de Obras, Thiago de Sá, complementando que o processo também contará com a participação de instituições financeiras. “Somente após o anúncio oficial será aberto o período de inscrições”, garantiu.

