Famílias de baixa renda já podem se cadastrar para conseguir casa própria em Anápolis

Segundo anúncio do prefeito Márcio Corrêa, serão 6.500 moradias nesta primeira etapa

Natália Sezil - 04 de agosto de 2025

Foto ilustrativa do Minha Casa, Minha Vida (Foto: Governo Federal/Agência Brasil)

O Construindo Sonhos, programa habitacional lançado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), já está com o pré-cadastro aberto. O chamamento também vale para as empresas que desejam participar das construções.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (04), pelas redes sociais. Segundo o gestor municipal, serão 6.500 moradias nesta primeira etapa.

O programa busca oferecer moradia popular a famílias de baixa renda, com entrada zero e financiamento facilitado.

“Moradia digna para você que não tem condição de pagar um valor de R$ 50 mil ou R$ 60 mil de entrada, e prestação de mais de R$ 1 mil”, destacou Márcio.

Interessados que atendam aos requisitos podem se candidatar pelo aplicativo Conecta Anápolis, que precisa estar atualizado. As informações fornecidas pelo app serão enviadas à Caixa Econômica Federal (CEF).

Além de moradia, a expectativa é de que o Construindo Sonhos aqueça a economia, como ressaltou o prefeito durante o anúncio. O projeto prevê que sejam entregues 10 mil unidades até o final da gestão.

Quem pode fazer o cadastro?

É necessário atender a alguns requisitos para participar do Construindo Sonhos. O primeiro deles é que as famílias de baixa renda morem em Anápolis há pelo menos três anos.

Além disso, interessados não podem possuir imóvel próprio registrado na cidade – nem em nome do cônjuge ou de membros do núcleo familiar. Por fim, é necessário ter renda compatível com as faixas do Minha Casa, Minha Vida.

A iniciativa também oferece cotas a alguns públicos prioritários. Nesse sentido, 3% das unidades serão para idosos, 3% para pessoas com deficiência ou famílias com membros com deficiência, e 5% para mulheres vítimas de violência doméstica.

