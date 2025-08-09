Últimos dias de inscrição em processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 3,8 mil

Oportunidades compreendem possuidores de nível médio e superior de formação

Paulo Roberto Belém - 09 de agosto de 2025

Carteira de Trabalho em processo seletivo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Restam poucos dias para o término das inscrições no processo seletivo da cidade de Bom Jesus de Goiás, que pretende contratar profissionais para atuarem no município, com salários que chegam a R$ 3.850.

As oportunidades compreendem possuidores de nível médio e superior de formação. São elas: Assistente Social (01); Psicólogo (01); Orientador Social (03); e Facilitador de Oficinas – Artes (01).

Para realizar as inscrições, os candidatos têm até a próxima quarta-feira (13) para procurarem a Secretaria Municipal de Assistência Social, presencialmente, no horário das 08h às 11h e das 13h30 às 17h. O órgão está situado na Rua 01, n.º 190, Centro, Bom Jesus de Goiás.

Integram as etapas do processo análise de currículo e realização de entrevistas, conforme critérios estabelecidos no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Os selecionados após estas fases, os profissionais deverão cumprir jornada de 30 a 40 horas semanais.

A princípio, a seleção terá prazo de 12 meses, contados da data de homologação do resultado final, podendo ser estendida por igual tempo.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.