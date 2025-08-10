Você sabe para que serve esse buraquinho no cadeado? Aqui a resposta

Pequeno, discreto e funcional: o buraquinho do cadeado tem um bom motivo para estar ali

Magno Oliver - 10 de agosto de 2025

Imagem mostra cadeado colado com cola. (Foto: Captura de tela / Redes Sociais)

O cadeado é um item útil e prático presente em nosso cotidiano há séculos. Ele está presente em portões, portas, mochilas, bicicletas, trancas de moto, malas de viagem, entre vários outros itens.

É impossível alguém não ter um cadeado em casa. Ele foi criado com o propósito de ser simples e direto para proteger qualquer tipo de coisa de rombos e furtos.

E mesmo na era digital e de avanços tecnológicos, esse pequeno guardião manual continua sendo representante físico do sinônimo de segurança portátil.

No entanto, há um detalhe nos cadeados que chama a atenção, intriga muita gente e muitas vezes passa despercebido dos olhares: o pequeno buraquinho na parte inferior. Você sabe para que serve?

Ali próximo à entrada da chave, existe um pequeno buraquinho que é tão discreto que passa despercebido. Para quem já reparou, a dúvida persiste: para que exatamente serve aquele buraquinho ali?

O spoiler é que o buraquinho não é item de decoração na estrutura do cadeado e nem erro de fabricação.

Assim, existe uma função real, técnica e muito importante, embora ainda seja desconhecida para boa parte da população.

E foi justamente com a popularização dos cadeados de fabricação em latão e aço que o famoso “buraquinho” surgiu e logo se tornou padrão industrial até hoje.

Dessa forma, praticamente todos os cadeados manuais têm esse pequeno orifício. E ele está ali por pelo menos dois grandes motivos.

A primeira é drenar água e evitar ferrugem por conta da exposição constante à chuva, sereno ou umidade em portões. Pois como muitos cadeados ficam expostos à chuva, por exemplo, é inevitável que a água da chuva entre pelas frestas do dispositivo.

Se essa água permanecer acumulada no interior, o cadeado começa a enferrujar por dentro, o que pode travar totalmente o sistema de trava e inutilizar a peça.

A função número 2 do furinho

A função importante de número 2 do buraquinho é permitir a lubrificação interna. Assim, dá para aplicar óleos anticorrosivos ou desengripantes diretamente nesse orifício para que o produto atinja o mecanismo de travamento com mais precisão.

