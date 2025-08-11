6 body splashes leves e sofisticados que vão te deixar com cheiro de rica

Mais acessíveis, fragrâncias podem ser reaplicadas ao longo do dia e, quando bem escolhidas, deixam aquele aroma marcante que lembra o de perfumes de luxo

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Nem sempre é preciso investir em um perfume importado caríssimo para transmitir sofisticação. Os body splashes, também chamados de colônias corporais, vêm conquistando espaço por oferecerem fragrâncias leves, frescas, com um toque de elegância e perfeitas para o dia a dia.

Além disso, eles são mais acessíveis, você pode reaplicá-los ao longo do dia e, quando bem escolhidos, deixam aquele aroma marcante que lembra o de perfumes de luxo.

Seja para um encontro, um passeio no fim de semana ou até para usar após o banho, existem opções no mercado que combinam frescor e notas refinadas, resultando naquele “cheiro de rica” que todo mundo adora.

Assim, a seguir listamos seis body splashes que unem leveza, sofisticação e que podem facilmente se tornar seus novos favoritos.

1. Victoria’s Secret – Bare Vanilla

Com notas de baunilha e cashmere, é uma fragrância doce na medida certa, elegante e confortável, que deixa uma presença suave no ar.

2. O Boticário – Cuide-se Bem Nuvem

Fresco e aconchegante, combina notas florais leves e um toque cremoso. Assim, é perfeito para quem quer transmitir delicadeza e bem-estar.

3. Mahogany – Wild Cat

Marcante e sedutor, traz notas orientais adocicadas e envolventes, lembrando fragrâncias importadas sofisticadas.

4. Body Splash Egeo Dolce – O Boticário

Para quem gosta de fragrâncias adocicadas com um toque jovial, mas sem perder a elegância, esse é um clássico.

5. Victoria’s Secret – Aqua Kiss

Frescor aquático com notas florais limpas. Ideal para dias quentes ou para quem prefere aromas mais suaves e refrescantes.

6. L’Occitane au Brésil – Vitória-Régia

Leve e floral, com um toque verde que traz sensação de natureza e frescor, perfeito para um ar chique e natural.

O segredo para potencializar o efeito de qualquer body splash é aplicá-lo logo após o banho, com a pele ainda levemente úmida, e reaplicar durante o dia para manter a fragrância viva. Assim, mesmo com uma opção mais leve, você garante uma presença marcante e sofisticada.

