Ideal para quem evita produtos químicos e busca alternativas naturais para higienizar o eletrodoméstico

Magno Oliver - 11 de agosto de 2025

Foto: Ilustração/Youtube/Coisas Fáceis)

A cozinha é um dos cômodos queridinhos por muitos, porém também traz desafios muito complexos, principalmente de limpeza.

Assim, um dos mais comuns é o de limpar a gordura que se acumula na região do exaustor, um aliado indispensável que remove a fumaça e odores durante o preparo das refeições.

Isso porque com o tempo, os filtros e partes internas sujam muito e ficam impregnados com uma gordura resistente difícil de remover, o que pode comprometer o funcionamento do aparelho e deixar o ambiente com mau cheiro por longo tempo.

Truque simples para acabar com a gordura impregnada no exaustor

Mas um truque simples, barato e eficaz conquistou espaço nas casas das pessoas e nas redes sociais com os internautas. Assim, a técnica usa só ingredientes naturais, que a maioria dos brasileiros já tem em casa, e limpa o exaustor sem esforço físico nem produtos químicos agressivos.

Viralizou no TikTok uma solução feita com água, sumo de limão e bicarbonato de sódio, que usa o vapor quente para dissolver a sujeira acumulada.

No tutorial, o primeiro passo é encher uma panela com água, adicionar duas gotas do sumo de meio limão com um pouquinho de bicarbonato.

Em seguida, leve a panela ao fogão, retire os filtros do exaustor e ligue o aparelho na potência máxima. A panela deve ficar no fogo por aproximadamente uma hora, tempo necessário para o vapor agir sobre a gordura impregnada.

Durante esse tempo, o vapor quente carrega o poder desengordurante do bicarbonato e do limão. A combinação quebra as moléculas de gordura, amolece a sujeira e a faz escorrer.

Ao final do processo, a gordura acumulada tende a cair por conta própria, deixando a parte interna do exaustor muito mais limpa e fácil de higienizar. Momento para pegar uma bucha com um pouco de detergente e remover o grosso ali impregnado.

