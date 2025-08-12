Nascido em Anápolis, homem é preso na Irlanda sob suspeita de agredir namorada por ciúmes

Situação teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira (11), em Athenry, cidade ao norte do país

Paulo Roberto Belém - 12 de agosto de 2025

Anapolino é acusado de agredir companheira na Irlanda (Foto: Reprodução)

Um homem, que seria natural de Anápolis, está sendo acusado de ter agredido a companheira a ponto de deixá-la bastante ferida, devido a uma suposta crise de ciúmes. O caso aconteceu na cidade de Athenry, na Irlanda.

Identificado como Bruno Rodrigues da Costa, o suspeito teria, inclusive, sido preso pela polícia irlandesa na madrugada desta segunda-feira (11). Entretanto, de acordo com informações de moradores locais, já estaria solto.

A vítima, identificada apenas como Raquel, seria natural do estado do Tocantins e teria sofrido as agressões ao retornar de uma viagem.

Ela ficou ferida na cabeça e teria sofrido lesões graves pelo corpo, sobretudo no rosto. A vítima passou por procedimento cirúrgico e estaria se recuperando no hospital onde recebeu atendimento.

Já o suspeito, estando solto, ainda teria a ameaçado de morte. As redes sociais de Bruno estão desativadas, não sendo possível contatá-lo para responder às acusações que provocaram a prisão dele.

*Com informações do portal Repórter Anápolis

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!