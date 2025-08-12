Se você se chama Mariana ou Lucas, agosto reserva uma surpresa astral

É um período em que portas podem se abrir de forma surpreendente, trazendo convites, propostas e até encontros que mexem com o coração

Gabriella Licia - 12 de agosto de 2025

Cantor Lucas Lucco. (Foto: Ilustração/Captura via Instagram)

O mês de agosto promete movimentações intensas no campo emocional, especialmente para quem carrega os nomes Mariana ou Lucas.

Segundo o horóscopo, a energia dos astros está alinhada para proporcionar experiências marcantes, capazes de transformar a forma como essas pessoas enxergam determinados aspectos da vida. Seja no amor, nas amizades ou até na área profissional, este período chega carregado de surpresas e mudanças de rota.

Desde o início do mês, a presença de Mercúrio retrógrado trouxe um clima de instabilidade, favorecendo revisões e questionamentos internos.

Muitas situações que pareciam certas passaram a ser repensadas, e isso, embora desconfortável, abriu espaço para ajustes necessários. Agora, com o fim desse ciclo, a tendência é de clareza e avanço.

Para quem se chama Mariana ou Lucas, essa transição tem um significado ainda mais especial. A energia de Vênus e Júpiter, em harmonia, favorece conexões importantes, reencontros e oportunidades inesperadas.

No campo amoroso, em agosto há uma forte possibilidade de reencontrar alguém que marcou o passado ou conhecer uma pessoa que desperte um sentimento imediato de familiaridade. Já no âmbito profissional, é possível receber uma notícia positiva, como o reconhecimento de um trabalho ou a chance de participar de um novo projeto.

Além disso, o momento favorece a intuição e a tomada de decisões importantes. Situações que antes geravam dúvida agora serão vistas com mais clareza, permitindo atitudes firmes e direcionadas.

A chave para aproveitar ao máximo essa fase é manter a mente aberta e não ter medo de aceitar convites ou explorar novas possibilidades.

Agosto ainda reserva dias de forte intensidade emocional, e tanto Marianas quanto Lucas sentirão que o destino está preparando algo especial. Pode ser o início de uma nova história, o fortalecimento de um laço ou a concretização de um desejo antigo. Uma coisa é certa: os astros indicam que o mês não passará despercebido.

