Os signos que ainda podem evitar chegar na pior fase de toda a vida

Para certos nativos, o céu traz um último chamado, uma chance real de evitar o que poderia se tornar a fase mais desafiadora de toda a vida

Gabriella Licia - 10 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Alguns ciclos astrológicos para os signos não são fáceis, e muitos já estão sentindo os impactos de um período turbulento que pode afetar várias áreas da vida: amor, carreira, saúde emocional e até finanças.

Mas a boa notícia é que ainda há tempo para mudar o rumo das coisas. Para certos signos, o céu traz um último chamado, uma chance real de evitar o que poderia se tornar a fase mais desafiadora de toda a vida.

Esse aviso vem em forma de oportunidade: de tomar decisões mais conscientes, cortar laços que drenam energia ou até encarar verdades difíceis que estavam sendo ignoradas. O segredo está em reconhecer os sinais e agir agora.

Veja quais signos ainda podem virar o jogo antes que tudo desabe:

Touro

Você está no limite entre o conforto e a estagnação. Se continuar ignorando os alertas do universo, pode entrar num ciclo de frustração emocional e profissional. Mas se der o primeiro passo rumo à mudança, terá apoio para reconstruir tudo com mais propósito.

Leão

Seu brilho está ameaçado por escolhas mal resolvidas e relações desgastadas. Ainda dá tempo de se reconectar com sua essência e evitar uma queda emocional que pode impactar sua autoestima. O momento pede humildade e reavaliação dos planos.

Libra

Você tem tentado equilibrar tudo e todos, menos a si mesmo(a). Isso pode te levar a um colapso silencioso. Priorize sua saúde mental e faça cortes necessários, mesmo que doa no início. Evitar o pior passa por se colocar em primeiro lugar agora.

Capricórnio

Você está acumulando mais do que deveria: responsabilidades, mágoas, cobranças internas. Se não parar para respirar e reorganizar sua vida, o peso pode te arrastar. Mas se souber delegar e confiar mais, conseguirá evitar a fase mais densa.

