Briga generalizada na porta de colégio em Inhumas quase terminou em morte

Cenas foram registradas dentro de ônibus por outros alunos

Davi Galvão - 13 de agosto de 2025

Confusão foi registrada por aluno em ônibus. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada após uma briga entre adolescentes na porta de uma escola, em Inhumas, terminar em violência grave e com vítimas que precisaram ser encaminhadas até o hospital, nesta terça-feira (12).

Imagens registradas no local mostram a confusão, com ao menos sete adolescentes trocando socos, pontapés e até mesmo golpes de tesoura.

As autoridades foram acionadas após a equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade reportar a situação e ouviu alguns dos envolvidos, com idades entre 14 e 17 anos.

Apesar disso, as histórias contadas pelos menores são conflitantes, especialmente no sentido de quem de fato começou a discussão.

Um dos adolescentes também admitiu ter utilizado uma tesoura durante a briga, mas somente para se defender, pois estaria sendo agredido por mais de uma pessoa.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e os responsáveis por alguns dos adolescentes envolvidos também foram notificados. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Os adolescentes hospitalizados sofreram ferimentos leves.

SELVAGERIA 🚔 Briga generalizada na porta de colégio em Inhumas quase terminou em morte Leia: pic.twitter.com/lc4Qk38Ldb — Portal 6 (@portal6noticias) August 13, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!