Caoa fecha acordo com gigante do mercado automobilístico e deve iniciar produção de novos veículos em 2026

Até lá, o grupo brasileiro fará a preparação para o início das vendas, com ações de apresentação da marca e estruturação de uma rede de concessionárias

Gabriella Pinheiro - 13 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de fábrica da Caoa. (Foto: Divulgação)

Uma das principais indústrias automotivas do Brasil, a Caoa fechou um acordo com uma das maiores fabricantes da China para produzir veículos da nova marca sino-brasileira. O anúncio oficial está previsto para acontecer no Salão do Automóvel, em São Paulo, em novembro.

Conforme apurado pelo Autoesporte, um mapa extraoficial dos estandes mostra que a Caoa contará com dois espaços. Um deles será destinado à Caoa Chery, que manterá as operações no país, convivendo com a Caoa Changan.

As vendas terão início no segundo trimestre de 2026. Até lá, o grupo brasileiro fará a preparação para o início das vendas, com ações de apresentação da marca e estruturação de uma rede de concessionárias.

Segundo o portal especializado, inicialmente, serão oferecidos três modelos, todos SUVs. O Unit-T deve ser o best-seller da Caoa Changan.

Acima dele ficará o CS75, um SUV de porte similar ao de um Jeep Commander. Já o último da Caoa Changan será um elétrico de luxo, o Avatr 11.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!