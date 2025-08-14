Ação rápida de PMs foi essencial para salvar vida de recém-nascido em Goiânia

Augusto Araújo - 14 de agosto de 2025

Imagem mostra bombeiros socorrendo bebê. (Foto: Reprodução)

Um bebê de apenas 26 dias de vida foi salvo por equipes da Polícia Militar (PM) na manhã desta quinta-feira (14) em Goiânia.

A ação rápida contou com a atuação conjunta do 7º Batalhão e do 31º Batalhão, que garantiram o transporte emergencial da criança até o Hospital da Criança e do Adolescente.

Segundo a corporação, os avós e a mãe do menino procuraram ajuda em estado de desespero, na avenida Rio Verde, no Jardim Presidente. O veículo da família estava sem combustível, impossibilitando o deslocamento.

Diante da urgência, mãe e avó foram acomodadas na viatura junto com o bebê, e os militares iniciaram o transporte.

Durante o percurso, o 31º Batalhão posicionou equipes em pontos estratégicos para desobstruir o trânsito, enquanto o hospital foi avisado para receber o paciente.

Na chegada, médicos constataram que o recém-nascido apresentava sopro no coração. Ele recebeu atendimento imediato e segue internado, sem risco de morte.

