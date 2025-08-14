Conheça a fruta poderosa que fortalece ossos e músculos com o passar dos anos

Ingredientes naturais dessa fruta sustentam o tecido ósseo e fortalecem fibras musculares envelhecidas

Magno Oliver - 14 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube/ Canal Fazendo arte na cozinha )

Antes de ler esse texto, uma pergunta: já comeu uma fruta hoje? O consumo regular de frutas é recomendação universal de especialistas em nutrição como parte essencial de uma alimentação equilibrada. E à medida que os anos passam, o reforço de ossos e músculos com nutrientes, comida saudável e frutas torna-se cada vez mais necessário.

Muitas frutas são necessárias na alimentação, pois possuem fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para o bem-estar geral. Além disso, escolhas conscientes fazem diferença no envelhecimento saudável.

Conheça a fruta poderosa que fortalece ossos e músculos com o passar dos anos

Nutricionistas alertam para a ingestão de frutas ricas em nutrientes como cálcio, magnésio, potássio, vitamina K, proteínas vegetais como alimentação indicada para longevidade ativa. Esses especialistas apontam que a importância de associar uma dieta rica em frutas a um menor risco de fraturas e perda de massa muscular. E uma em específico vem ganhando destaque promovendo recuperação e resistência muscular natural.

A fruta poderosa e eficiente que vem ganhando destaque por fortalecer ossos e músculos com o passar dos anos é o kiwi. Uma pequena fruta verde, de casca aveludada que concentra quantidades significativas de vitamina C, vitamina K, potássio, magnésio e antioxidantes, além de oferecer fibras probióticas que favorecem a absorção de minerais essenciais.

O kiwi é valorizado nas dietas alimentares por apresentar mais vitamina C do que muitas frutas tradicionais. Um estimulador natural da síntese de colágeno, é um alimento fundamental para a sustentação óssea e integridade muscular. A vitamina K contribui para os processos de mineralização óssea, enquanto o potássio e o magnésio atuam na transmissão neuromuscular e na contração muscular eficiente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!