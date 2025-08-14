Novo prédio no Centro de Goiânia será 100% pelo Minha Casa, Minha Vida e com 5 anos de IPTU grátis

Empreendimento faz parte do processo de revitalização e incentivo à ocupação da região

Isabella Valverde - 14 de agosto de 2025

Empreendimento está localizado na esquina da Avenida Paranaíba com a Rua 72. (Foto: Divulgação)

Quem sonha com a casa própria pagando menos ganhou uma grande oportunidade no Centro de Goiânia.

O bairro vai receber o Now 111, primeiro prédio da região com 100% das unidades dentro das regras do Minha Casa, Minha Vida e que ainda garante isenção do IPTU por cinco anos para os compradores, benefício previsto no Código Tributário Municipal desde 2021.

Localizado na esquina da Avenida Paranaíba com a Rua 72, o empreendimento fica próximo ao Mercado Popular e ao Mercado Central, com fácil acesso a transporte público, comércio e serviços.

Segundo a EBM, a área central vive um novo ciclo de valorização, impulsionado por incentivos públicos e privados, como a volta da verticalização permitida pelo Plano Diretor e ações voltadas para revitalização e ocupação.

De acordo com o Índice FipZap Residencial, o Centro foi o bairro que mais valorizou em Goiânia em 2024, com alta de 39,2% no metro quadrado.

O Now 111 terá uma torre única com apartamentos de 41 metros quadrados, dois quartos e varanda.

A estrutura contará com salão de festas, espaço gourmet com jogos, academia, piscina com deck, pet place, playground, bicicletário, mini mercado, coworking mobiliado e lavanderia compartilhada.

Conforme a incorporadora, o empreendimento é voltado tanto para quem busca moradia própria quanto para quem quer investir em um imóvel com alto potencial de valorização.

