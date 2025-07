6 pizzarias do Centro de Goiânia perfeitas para uma noite com os amigos ou jantar a dois

Há lugar para cada ocasião, seja um jantar romântico ou aquela noite entre amigos

Anna Júlia Steckelberg - 29 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/Gov de Goiás/ Ateliê Pizza)

Imagine uma noite agradável no coração de Goiânia, com aromas de massa assada no ar, risadas soltas e aquela pizza caprichada que agrada a todos os gostos.

Se você está planejando um encontro com amigos ou um momento especial a dois, o Centro de Goiânia oferece opções consagradas, com avaliações seguras de quem já foi para uma experiência gastronômica memorável, sem surpresas desagradáveis.

1. Ateliê | Pizza – Café – Arte

Instalado em um casarão histórico no Setor Central, o Ateliê é mais do que pizzaria: é uma galeria de sabores e cultura.

Os frequentadores elogiam o ambiente vintage, a massa leve com borda aerada e o toque especial da burrata com melaço de cana. Frequentemente recebe músicas ao vivo nos finais de semana, o que dá ritmo extra ao clima acolhedor do local.

2. Pizzaria Scarolla

Com média de 4,5 estrelas no Tripadvisor, a Scarolla está entre as melhores da região.

A casa oferece menu tradicional italiano, massas artesanais e pizzas generosas, ideais para compartilhar. A fama vem da consistência no preparo e na qualidade das receitas que atraem tanto casais quanto grupos de amigos.

3. Lucca Pizzaria

Especializada em receitas artesanais, a Lucca é elogiada em redes sociais e guias locais pelas combinações equilibradas de sabores, massa fina e ingredientes de primeira.

4. Casablanca Cantina e Pizzaria

Outra aposta segura, a Casablanca combina o clima de cantina italiana com a informalidade de pizzaria.

Presente em rankings locais, é valorizada pelo atendimento atencioso, cardápio variado – que une pizzas, massas e vinhos, e pelo ambiente que agrada tanto encontros românticos quanto reuniões informais. É uma opção clássica com toque acolhedor no Centro.

5. Pizzaria China

Com fachada discreta e ambientes aconchegantes, a Pizzaria China agrada pelo custo-benefício e pelas pizzas bem recheadas.

Frequentadores relatam bom atendimento e rapidez no serviço, o que a torna opção prática para uma noite espontânea, sem pressa, mas com qualidade.

6. Pizzaria Cento e Dez

Especializada em pizza de massa fermentada naturalmente, a Cento e Dez tem ganhado destaque entre guias da cidade.

A casa oferece sugestões que fogem do tradicional, misturando ingredientes locais e técnicas gourmet, ideal para quem deseja surpreender o paladar num jantar a dois. Sua popularidade cresce, embora ainda esteja em processo de consolidação nas plataformas de avaliação.

