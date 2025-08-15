Apostas em Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 56 milhões

Davi Galvão - 15 de agosto de 2025

Cartelas de jogos da Mega-sena (Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Nenhum participante conseguiu cravar as seis dezenas do Concurso 2901 da Mega-Sena e levar o grande prêmio do sorteio desta quinta-feira (14), que arrecadou um valor de R$ 56 milhões.

O resultado da Mega-Sena 2901 foi 02 – 20 – 28 – 38 – 44 – 47.

Apesar disso, duas apostas feitas em Goiânia acertaram cinco das combinações necessárias, com os prêmios somados passando de R$ 100 mil.

Ambos os jogos foram feitos no formato simples, isto é, sem ser bolão, rendendo R$ 59.141,96 para cada. Porém, uma foi feita de forma online e a outra, na lotérica Ponto Certo, no Setor Leste Universitário.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (16). O valor inicial estimado da premiação está em R$ 55 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Como participar

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

