Últimos dias para se inscrever em processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 4,5 mil

Candidaturas podem ser feitas, de forma online, apenas preenchendo formulário

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Termina na próxima quarta-feira (20) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Mineiros, que está com diversas vagas para diferentes áreas.

No total, estão sendo disponibilizadas 10 oportunidades, todas elas destinadas para profissionais com formação em níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, apenas preenchendo um formulário eletrônico. 

Há vagas para os cargos de Auxiliar de Fiscalização do Sistema de Inspeção Municipal (03) e Médico Veterinário (07 vagas). O certame acontecerá em apenas uma etapa, sendo ela a análise curricular.

Os selecionados no processo seletivo terão um jornada de trabalho de 44 horas semanais, além de remunerações que variam entre R$ 2.354,21 a R$ 4.520,98.

Mais informações estão disponíveis no edital.

