Confusão em condomínio de Anápolis: homem tenta matar o cunhado e também ataca a irmã durante surto

Suspeita é de que ele estaria sob efeito de drogas. PM foi acionada

Caso foi registrado no Bairro de Lourdes. (Foto: Reprodução)

Um caso de tentativa de homicídio assustou moradores do condomínio Arcos do Paraíso, no Bairro de Lourdes, em Anápolis, no início da noite deste sábado (16).

Sob efeito de drogas, um homem invadiu a casa da própria família e esfaqueou o cunhado, além de ferir a irmã que tentou defendê-lo. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Testemunhas relataram que ele chegou ao local em estado de alucinação e, após ser repreendido, pegou uma faca e desferiu vários golpes contra o cunhado. Na confusão, a irmã também acabou atingida.

Depois do ataque, o agressor fugiu a pé e segue com paradeiro desconhecido.

Já as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde receberam atendimento médico.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil (PC).

