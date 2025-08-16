Hytalo Santos e marido têm prisão mantida após audiência de custódia

Influenciador é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro

Folhapress - 16 de agosto de 2025

Investigações ganharam repercussão após o youtuber Felca publicar um vídeo denunciando casos de “adultização”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, tiveram a prisão preventiva mantida após audiência de custódia virtual realizada neste sábado (16).

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a realização da audiência de custódia com os influenciadores e a manutenção da prisão de ambos. “Foi realizada apenas para verificar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. Eles permanecem presos”, informou. A reportagem aguarda informações da Secretaria de Administração Penitenciária sobre a transferência dos dois para João Pessoa.

Hytalo e Israel foram presos nesta sexta-feira (15) enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando “indícios de participação do indiciado” em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.

Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Defesa do influenciador chamou prisão de “medida extrema”. Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar “todas as medidas judiciais cabíveis” para resguardar os direitos do influenciador.

Vídeo mostra o momento em que os dois foram detidos. Nas imagens divulgadas pelo Departamento de Investigação Criminal Hytalo e Israel falam os próprios nomes e são informados de que a polícia está cumprindo um mandado de prisão do estado da Paraíba.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso tem prejudicado a investigação.

O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.

DENÚNCIA DE FELCA

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, virou assunto após ser exposto pelo youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado “adultização”, já tem mais de 30 milhões de visualizações.

Felca expôs o influenciador mostrando vídeos em que adolescentes fazem danças sensuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo exibe os menores se beijando, faz perguntas como “já pulou a cerca?”,” já pegou mais de quatro na balada?” e “já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?”.