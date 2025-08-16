Mar em Goiás? Entenda se na pré-história o Cerrado era coberto por água

O que conhecemos hoje é muito diferente do ambiente a milhares de anos atrás

Anna Júlia Steckelberg - 16 de agosto de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Você já se perguntou se o cerrado goiano, com suas chapadas e rios cristalinos, já foi coberto por água? A Chapada dos Veadeiros, um dos principais cartões-postais de Goiás, guarda formações rochosas que parecem saídas do fundo do mar.

Segundo pesquisadores, essas rochas testemunham processos geológicos que ocorreram há bilhões de anos e ajudam a contar a história do planeta.

O cerrado que conhecemos hoje é muito diferente do ambiente pré-histórico da região. De acordo com dados do site Turismo e Conhecimento, há cerca de 600 milhões de anos, partes de Goiás eram recobertas por mares rasos.

Os sedimentos depositados nessas águas deram origem às camadas rochosas que vemos hoje, incluindo os quartzitos e gnaisses da Chapada dos Veadeiros, que resistiram ao tempo e à erosão.

Mesmo que o cerrado atual seja seco e arborizado, sua geologia conta outra história. De acordo com o Instituto de Geociências da USP, os processos de sedimentação, compactação e metamorfismo transformaram esses sedimentos antigos em rochas duras e resistentes. É por isso que, ao caminhar pela Chapada, encontramos paredões rochosos que lembram o fundo de mares que há muito desapareceram.

Conforme o site Meio Ambiente Técnico, muitas pessoas que visitam a Chapada dos Veadeiros imaginam encontrar fósseis marinhos ou conchas. Na verdade, o que vemos são vestígios de antigos processos de deposição de sedimentos, que enganam os olhos e a imaginação, dando a impressão de que o cerrado já foi mar.

Portanto, embora Goiás nunca tenha sido um mar profundo como os oceanos atuais, o passado geológico da região revela que águas rasas cobriram partes do território, deixando para trás um registro único na Chapada dos Veadeiros. Para especialistas, essas formações mostram como o cerrado é resultado de bilhões de anos de transformação, tectonismo e processos naturais, tornando cada pedra e cada paredão um capítulo da história da Terra.

Ao visitar a Chapada, é impossível não se impressionar com o cenário que mistura beleza natural e história geológica. Cada formação rochosa, cada queda d’água e cada planície do cerrado é um testemunho de um passado antigo, onde Goiás era parcialmente coberto por mares rasos, oferecendo hoje uma paisagem única e um convite à curiosidade científica.

