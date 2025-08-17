A receita deliciosa que leva batata, frango e ovos (quem já fez não se arrepende)

Releitura da receita trouxe um preparo diferente na massa e recheio que fizeram sucesso nas redes sociais

Magno Oliver - 17 de agosto de 2025

Frango desfiado fica uma delícia no sanduíche. (Foto: Reprodução)

Bombou na internet uma releitura de um salgado clássico com batata, frango e ovos que fez sucesso. Pegue papel e caneta para anotar a receita e fazer em casa.

Ingredientes para a massa:

– 500 gramas de batatas

– 1 colher (chá) de sal

– 1 colher (sopa) de requeijão cremoso

– 1 colher (sopa) de creme de cebola em pó

– 100 gramas de farinha de trigo sem fermento (você também pode substituir por amido de milho ou por farinha de arroz ou farinha de trigo integral)

Ingredientes para o recheio:

– 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado (cozinhe com os temperos de sua preferência)

– Sal

– Colorau

– 100 gramas de bacon

– 1 cebola média

– 1 dente de alho

– Salsinha a gosto (ou o tempero verde de sua perferência)

– 200 mililitros de água

– 1 pacote (7 gramas) de caldo de legumes em pó

– 1 colher (sopa) de farinha de trigo sem fermento (você também pode substituir por amido de milho ou por farinha de arroz ou farinha de trigo integral)

Ingredientes para finalizar:

– 2 gemas de ovos

– 150 gramas de queijo muçarela

– Salsinha para decorar (opcional)

Modo de preparo

Primeiro você vai cortar a batata em pedaços, colocar água até cobrir, colher de sal e levar para cozinhar. Corte a cebola, refogue o bacon, adicione alho ralado e o frango desfiado. Já está pronto o recheio. Em um recipiente coloque água, o caldo de legumes, colher de farinha e misture tudo muito bem e depois coloque a salsinha e adicione ao recheio.

Recheio pronto, agora escorra as batatas cozidas, amasse elas, adicione as ervas, requeijão cremoso, creme de cebola, farinha de trigo e misture bem. Massa montada, ponha farinha na bancada, divida ela ao meio e passe o rolo para abrir, depois divida em quatro partes iguais. Em seguida, coloque um pouco do recheio em cada pedaço, abra com o rolo a outra parte da massa e cubra a massa já com recheio.

Feito isso divida a massa em quatro partes também e feche nas bordas com um garfo. Unte a forma com óleo e coloque os pedaços, pincelando os salgados com a gema de ovo. Para finalizar, queijo ralado por cima e forno pré-aquecido em 180º por 25 minutos até dourar.

Confira o vídeo completo com a receita:

