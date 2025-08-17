A receita deliciosa que leva batata, frango e ovos (quem já fez não se arrepende)
Releitura da receita trouxe um preparo diferente na massa e recheio que fizeram sucesso nas redes sociais
Bombou na internet uma releitura de um salgado clássico com batata, frango e ovos que fez sucesso. Pegue papel e caneta para anotar a receita e fazer em casa.
Ingredientes para a massa:
– 500 gramas de batatas
– 1 colher (chá) de sal
– 1 colher (sopa) de requeijão cremoso
– 1 colher (sopa) de creme de cebola em pó
– 100 gramas de farinha de trigo sem fermento (você também pode substituir por amido de milho ou por farinha de arroz ou farinha de trigo integral)
Ingredientes para o recheio:
– 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado (cozinhe com os temperos de sua preferência)
– Sal
– Colorau
– 100 gramas de bacon
– 1 cebola média
– 1 dente de alho
– Salsinha a gosto (ou o tempero verde de sua perferência)
– 200 mililitros de água
– 1 pacote (7 gramas) de caldo de legumes em pó
– 1 colher (sopa) de farinha de trigo sem fermento (você também pode substituir por amido de milho ou por farinha de arroz ou farinha de trigo integral)
Ingredientes para finalizar:
– 2 gemas de ovos
– 150 gramas de queijo muçarela
– Salsinha para decorar (opcional)
Modo de preparo
Primeiro você vai cortar a batata em pedaços, colocar água até cobrir, colher de sal e levar para cozinhar. Corte a cebola, refogue o bacon, adicione alho ralado e o frango desfiado. Já está pronto o recheio. Em um recipiente coloque água, o caldo de legumes, colher de farinha e misture tudo muito bem e depois coloque a salsinha e adicione ao recheio.
Recheio pronto, agora escorra as batatas cozidas, amasse elas, adicione as ervas, requeijão cremoso, creme de cebola, farinha de trigo e misture bem. Massa montada, ponha farinha na bancada, divida ela ao meio e passe o rolo para abrir, depois divida em quatro partes iguais. Em seguida, coloque um pouco do recheio em cada pedaço, abra com o rolo a outra parte da massa e cubra a massa já com recheio.
Feito isso divida a massa em quatro partes também e feche nas bordas com um garfo. Unte a forma com óleo e coloque os pedaços, pincelando os salgados com a gema de ovo. Para finalizar, queijo ralado por cima e forno pré-aquecido em 180º por 25 minutos até dourar.
Confira o vídeo completo com a receita:
