Destinos praianos para viajar pagando menos de R$ 1.100 saindo do Aeroporto de Goiânia

Levantamento realizado pelo Portal 6 indica cinco locais que aparecem com promoções nos voos

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2025

Florianópolis, capital de Santa Catarina. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Florianópolis)

Se a busca é por um destino praiano, opções de cidades turísticas partindo do Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, e com preços em conta não faltam.

O Portal 6 realizou um levantamento e elencou cinco locais com praias e voos de ida e volta partindo da capital goiana. A pesquisa foi realizada por volta das 10h deste domingo (17), com base nos dados do Google Flights, e considerou o período de 02 a 06 de setembro.

Um dos destaques foi Florianópolis, em Santa Catarina (SC). Voando pela companhia aérea Gol, há passagens com preços a partir de R$ 763, com duração variando entre 4 e 5 horas.

Há também promoções para João Pessoa, cidade costeira próxima à foz do rio Paraíba, no Leste do Brasil. O menor valor encontrado é o da companhia Azul, em voo sem escalas, por R$ 975.

Pelo mesmo valor e na mesma companhia, aparece o município de Recife, em Pernambuco, com passagens a partir de R$ 975.

Outra opção é Natal, que fica no Rio Grande do Norte. As passagens mais em conta são oferecidas pela mesma companhia por R$ 1.020 (com uma ou duas paradas inclusas).

Para quem pretende visitar o Rio de Janeiro, a melhor opção de passagens aéreas é oferecida pela companhia Azul, com preço a partir de R$ 1.066.

