Saneago anuncia que 15 bairros de Anápolis devem ficar sem água nesta semana

Empresa destacou que imóveis com caixa d'água bem dimensionada não devem ser afetados

Davi Galvão - 17 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de torneira pingando água (Foto: Captura de tela / Youtube)

A Saneago anunciou que 15 bairros de Anápolis devem ficar sem água na próxima sexta-feira (22), em virtude de uma manutenção programada.

Os serviços têm a finalidade de instalar novas válvulas na Elevatória de Água Tratada Jardim América.

Os trabalhos devem durar entre das 08h às 18h, período no qual o registro deverá permanecer fechado.

Concluída a manutenção, o fornecimento de água será retomado gradualmente, sendo que imóveis com caixa d’água bem dimensionada devem sofrer desabastecimento.

Confira a lista das localidades afetadas:

Jardim Eldorado, Nova Capital, Residencial Jardins do Lago, São Sebastião, Alto da Bela Vista, Jardim América, Vila Formosa, Jardim Arco Verde, Setor Santa Clara, Setor Sul – 1, 2 e 3, Residencial Itororó, Residencial Tangará, Residencial Alphaville, Residencial Arco Iris e Residencial Shangry-la.

