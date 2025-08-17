Saneago anuncia que 15 bairros de Anápolis devem ficar sem água nesta semana

Empresa destacou que imóveis com caixa d'água bem dimensionada não devem ser afetados

Davi Galvão
Imagem ilustrativa de torneira pingando água (Foto: Captura de tela / Youtube) - saneago
Imagem ilustrativa de torneira pingando água (Foto: Captura de tela / Youtube)

A Saneago anunciou que 15 bairros de Anápolis devem ficar sem água na próxima sexta-feira (22), em virtude de uma manutenção programada.

Os serviços têm a finalidade de instalar novas válvulas na Elevatória de Água Tratada Jardim América.

Os trabalhos devem durar entre das 08h às 18h, período no qual o registro deverá permanecer fechado.

Concluída a manutenção, o fornecimento de água será retomado gradualmente, sendo que imóveis com caixa d’água bem dimensionada devem sofrer desabastecimento.

Confira a lista das localidades afetadas:

Jardim Eldorado, Nova Capital, Residencial Jardins do Lago, São Sebastião, Alto da Bela Vista, Jardim América, Vila Formosa, Jardim Arco Verde, Setor Santa Clara, Setor Sul – 1, 2 e 3, Residencial Itororó, Residencial Tangará, Residencial Alphaville, Residencial Arco Iris e Residencial Shangry-la.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

