Saneago divulga imagens impressionantes de nova estação em Anápolis

Nova estação promete dobrar a capacidade de tratamento de água da cidade, chegando a 1.750 litros por segundo

Davi Galvão - 14 de agosto de 2025

Imagem aérea de nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Saneago divulgou imagens que mostram detalhes da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Anápolis, captadas por diferentes ângulos: de cima, por dentro e por baixo, evidenciando a modernidade da estrutura.

A empresa afirmou que as obras da ampliação da ETA Convencional seguem em ritmo acelerado e dentro do cronograma, com a fase de testes prevista para as próximas semanas.

A nova estação promete dobrar a capacidade de tratamento de água da cidade, chegando a 1.750 litros por segundo — volume suficiente para abastecer mais de 30 famílias durante um dia com apenas um segundo de operação.

O projeto inclui a instalação de módulos adicionais de tratamento, novos decantadores, floculadores, filtros e sistemas hidráulicos de alta performance, além da urbanização e integração da nova estrutura à rede existente.

No vídeo publicado no perfil oficial da Saneago, é possível ver o andamento dos trabalhos, bem como a magnitude do projeto.

