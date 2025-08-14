Saneago divulga imagens impressionantes de nova estação em Anápolis

Nova estação promete dobrar a capacidade de tratamento de água da cidade, chegando a 1.750 litros por segundo

Davi Galvão Davi Galvão -
Saneago divulga imagens impressionantes de nova estação em Anápolis
Imagem aérea de nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Saneago divulgou imagens que mostram detalhes da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) de Anápolis, captadas por diferentes ângulos: de cima, por dentro e por baixo, evidenciando a modernidade da estrutura.

A empresa afirmou que as obras da ampliação da ETA Convencional seguem em ritmo acelerado e dentro do cronograma, com a fase de testes prevista para as próximas semanas.

A nova estação promete dobrar a capacidade de tratamento de água da cidade, chegando a 1.750 litros por segundo — volume suficiente para abastecer mais de 30 famílias durante um dia com apenas um segundo de operação.

O projeto inclui a instalação de módulos adicionais de tratamento, novos decantadores, floculadores, filtros e sistemas hidráulicos de alta performance, além da urbanização e integração da nova estrutura à rede existente.

No vídeo publicado no perfil oficial da Saneago, é possível ver o andamento dos trabalhos, bem como a magnitude do projeto.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias