Show de dupla sertaneja em Itaberaí precisou ser encerrado após caminhão atropelar 14 pessoas

Motorista passou mal na direção e foi hospitalizado. Teste do bafômetro indicou que ele não havia ingerido bebida alcoólica

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2025

Acidente com caminhão-baú deixa feridos em Itaberaí. (Foto: Reprodução)

Um incidente envolvendo o caminhão-baú da dupla Diego & Victor Hugo deixou ao menos seis pessoas feridas durante a tradicional Festa de Agosto, nas imediações do Espaço de Eventos Dorival José da Silva, em Itaberaí. A situação aconteceu na madrugada deste domingo (17).

O veículo, que transportava os equipamentos dos artistas, teria perdido o controle e atingido 14 populares. A suspeita é que o motorista tenha sido vítima de um infarto, o que teria motivado o acidente.

Diante da situação, as demais atrações da noite precisaram ser canceladas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local.

O condutor recebeu os primeiros socorros ainda no camarote e foi levado ao hospital municipal. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo.

Duas viaturas da corporação realizaram o socorro das seis vítimas, que também foram levadas à unidade de saúde. Quatro delas estavam com suspeita de fraturas em membros superiores e inferiores. Nenhum óbito foi registrado.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar (PM) também se deslocou até o local para realizar o isolamento da área.

