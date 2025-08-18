Com salários de até R$ 30 mil, empresa no interior de Goiás atrai profissionais de todo o país

Com foco nos serviços financeiros especializados ao mercado, instituição tem expandido serviços e investimentos

Gabriella Pinheiro - 18 de agosto de 2025

Sede da Audax Capital, em São Luís de Montes Belos. (Foto: Google/Audax Capital)

Oferecendo salários vantajosos aos trabalhadores, a Audax Capital — empresa que oferece serviços financeiros especializados ao mercado — tem atraído profissionais de todo o Brasil.

Com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, em Goiás, a instituição — de 2 mil m² — tem expandido os serviços e investiu mais de R$ 4,5 milhões na abertura de novas vagas, com a criação de mais de 130 postos de trabalho.

Segundo a própria Audax, do total de oportunidades, 95% dos cargos são ocupados por pessoas da própria região, e os salários podem chegar a R$ 30 mil.

Para se ter uma ideia, só neste ano a empresa superou a meta inicial de R$ 1,7 bilhão e agora projeta ultrapassar a marca de R$ 2 bilhões em operações de crédito.

A Audax Capital já está presente em mais de 20 estados e acumula mais de 40 mil operações realizadas, com um volume de crédito superior a R$ 6 bilhões.

