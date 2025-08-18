Em Aparecida de Goiânia, empresa aposta em moradia gratuita para atrair funcionários

No total, estão sendo ofertadas 61 oportunidades para início imediato

Gabriella Pinheiro - 18 de agosto de 2025

GSA Alimentos fica localizada no Polo Empresarial em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Situada no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, a empresa GSA Alimentos – especializada na fabricação de macarrão instantâneo, refrescos em pó, salgadinhos, mistura para sopão, pipoca para micro-ondas e misturas para bolo – está com vagas de emprego abertas e oferece moradia para os funcionários.

No total, estão sendo ofertadas 61 oportunidades disponíveis para início imediato, sendo a maior parte delas destinadas a área operacional.

Os interessados em pleitear uma das vagas podem se candidatar, de forma online, por meio do site da empresa.

Um dos diferenciais oferecidos é o de moradia de custo baixa completa para familiares de colaboradores.

As casas ficam em um conjunto habitacional e oferecem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem, além de quadra poliesportiva, campo de futebol de grama natural e uma escola estadual.

A GSA Alimentos ainda oferece benefícios como alimentação na empresa; cesta in natura; vale cesta de R$ 200; plano de saúde (HapVida) – 100% pago pela empresa; plano odontológico (HapVida); vale-transporte; transporte corporativo com rota fixa; premiação por assiduidade; desconto na loja de fábrica; programa de moradia de baixo custo, limitado a R$ 100 reais; creche gratuita para crianças de 6 meses a 6 anos e participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Dentre as vagas disponíveis, 19 são destinadas para o cargo de auxiliar de produção e 11 para promotor de vendas. Há também oportunidades para auxiliar de expedição.

