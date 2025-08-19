Idosa com Alzheimer que desapareceu em Anápolis é encontrada após cinco dias de buscas
Vítima foi localizada debilitada e levada até o Heana
O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar, na tarde desta terça-feira (19), a idosa Mariana Machado Cirqueira Vale, de 85 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (14), em Anápolis.
Ela foi encontrada na Vila Mariana, porém estava fisicamente debilitada.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhará a vítima até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).
Diagnosticada com Alzheimer, ela havia sumido em torno de 9h nas proximidades do Polocentro, Calixtolândia, Itatiaia e Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.
Mais informações a qualquer instante.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!