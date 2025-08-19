Idosa com Alzheimer que desapareceu em Anápolis é encontrada após cinco dias de buscas

Vítima foi localizada debilitada e levada até o Heana

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar, na tarde desta terça-feira (19), a idosa Mariana Machado Cirqueira Vale, de 85 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (14), em Anápolis.

Ela foi encontrada na Vila Mariana, porém estava fisicamente debilitada.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhará a vítima até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Diagnosticada com Alzheimer, ela havia sumido em torno de 9h nas proximidades do Polocentro, Calixtolândia, Itatiaia e Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.

