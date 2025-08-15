Família pede ajuda para encontrar senhora com Alzheimer que está há mais de 24h desaparecida em Anápolis

Dona Mariana foi vista pela última vez na região do Polocentro, Calixtolândia, Itatiaia e Setor Sul Jamil Miguel

Família pede ajuda para encontrar senhora com Alzheimer que está há mais de 24h desaparecida em Anápolis
(Foto: Arquivo Pessoal)

A família de dona Mariana Machado Cirqueira Vale, de 85 anos, idosa diagnosticada com Alzheimer, procura por informações que possam ajudar a encontrá-la.

Ela desapareceu por volta das 09h da manhã desta quinta-feira (14) e, até a manhã desta sexta-feira (15), continua sem ser localizada.

O sumiço ocorreu nas proximidades do Polocentro, Calixtolândia, Itatiaia e Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.

Familiares relatam que a preocupação aumenta devido à condição de saúde dela.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone (62) 99403-0652.

