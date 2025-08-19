Medalhista olímpico estará em Anápolis para evento gratuito no Sesc

Programação é voltada para estudantes de escolas públicas e para a comunidade em geral, com vagas limitadas

Medalhista olímpico estará em Anápolis para evento gratuito no Sesc
Dante Amaral ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004 e fará palestra em Anápolis. (Foto: Reprodução/instagram)

O medalhista olímpico e ex-jogador da Seleção Brasileira de Voleibol, Dante Amaral, estará em Anápolis no dia 25 de agosto para participar do projeto “Circuito de Palestras – Conhecimento em Movimento”, promovido pelo Sesc Goiás. A programação será gratuita e inclui uma palestra e uma oficina prática de voleibol.

Na ocasião, o atleta ministrará a palestra “Esporte e sua contribuição para a formação do cidadão”, marcada para as 19h, no auditório do Sesc Anápolis. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O evento é voltado para estudantes de escolas públicas e para a comunidade em geral, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (20), pelo link: https://forms.gle/2b9TEuVR5rsz6nsm6.

Após a palestra, às 20h30, Dante Amaral comandará uma oficina prática de voleibol no ginásio poliesportivo da unidade.

A atividade será exclusiva para professores de Educação Física que atuam no Sesc, em escolas públicas e em projetos sociais e comunitários. Serão abordados aspectos educacionais, táticos e técnicos da iniciação esportiva, com apenas 30 vagas disponíveis.

O Circuito de Palestras – Conhecimento em Movimento tem o objetivo de fomentar o conhecimento e a formação cidadã por meio de encontros com grandes nomes do esporte nacional.

Com uma trajetória marcada por conquistas internacionais, Dante Amaral é considerado um dos maiores nomes do voleibol brasileiro, com títulos em Olimpíadas, Campeonatos Mundiais e Ligas Mundiais.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

