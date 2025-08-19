O trem que promete ligar 10 cidades em 30 minutos com preço de ônibus

Projeto prevê integração com ônibus, tarifa acessível e obra pode começar em 2029, após todas as autorizações e licenciamentos ambientais

Magno Oliver - 19 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Um projeto ferroviário promete revolucionar a mobilidade na Bahia, ligando Salvador à Feira de Santana em apenas 35 minutos em uma extensão de 98km. A proposta inclui dez estações (8 de passageiros e 2 de carga) e tarifa estimada igual ao transporte rodoviário.

O plano é uma proposta privada, liderado pela TIC Bahia, que prevê investimento de R$ 6,8 bilhões. Para avançar, depende da autorização da ANTT e da análise do Ministério dos Transportes.

De acordo com o planejamento, a ferrovia contará com 98 quilômetros de extensão, dez estações, oito de passageiros, duas de carga e integração com ônibus interurbanos e metropolitanos. A estimativa é transportar 85 mil passageiros por dia. O traçado liga Salvador a Feira com plataformas de embarque para passageiros e pátios de carga.

As paradas previstas, nesta ordem, são Águas Claras (com integração ao VLT e à nova rodoviária), Simões Filho, Candeias, São Sebastião do Passé, Santo Amaro e Conceição do Jacuípe. Já em Feira de Santana, Pátio Ferroviário/CIS, Noide Cerqueira e Rodoferroviária Contorno completam o percurso.

Segundo a TIC Bahia, a tarifa deve variar entre R$ 35 e R$ 50 por trecho. O valor acompanha o preço atual das passagens rodoviárias intermunicipais da região. O projeto também inclui medidas de sustentabilidade, como painéis solares e a criação de uma reserva ambiental entre Candeias e São Sebastião do Passé, voltada à pesquisa e ao turismo ecológico.

Se aprovado, o contrato deve ser assinado em 2025, com início das obras previstas para 2029. A ferrovia será integrada ao VLT, à nova rodoviária e ao sistema metropolitano de transporte.

