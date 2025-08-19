Prefeitura de Jataí anuncia mais de 200 vagas em processo seletivo com salários de até R$ 4,7 mil

Não haverá exame escrito e seleção será feita com base em prova de títulos e análise de experiência profissional

Davi Galvão - 19 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Jataí anunciou um novo processo seletivo que abre 221 vagas imediatas na área da Educação, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.750, conforme o cargo e a jornada de trabalho.

As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio e superior, contemplando funções como professor, psicólogo, nutricionista, assistente social, auxiliar de limpeza e merenda, além de auxiliares de atividades educativas, inclusivas e administrativas.

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (21) e seguem até o dia 30 de agosto, de forma gratuita, pelo site oficial ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação para candidatos sem acesso à internet.

A seleção contará com prova de títulos e análise de experiência profissional, em caráter eliminatório e classificatório. O resultado final será divulgado em 19 de setembro, com convocação prevista para o dia 22 de setembro.

O processo seletivo terá validade de até dois anos, conforme a necessidade da administração municipal.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem consultar o edital do certame.7

