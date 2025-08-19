Prefeitura de Jataí anuncia mais de 200 vagas em processo seletivo com salários de até R$ 4,7 mil

Não haverá exame escrito e seleção será feita com base em prova de títulos e análise de experiência profissional

Davi Galvão Davi Galvão -
Concurso público que não teve ninguém aprovado: professor classifica processo como “inacreditável” processo seletivo MPGO
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Jataí anunciou um novo processo seletivo que abre 221 vagas imediatas na área da Educação, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.750, conforme o cargo e a jornada de trabalho.

As oportunidades abrangem níveis fundamental, médio e superior, contemplando funções como professor, psicólogo, nutricionista, assistente social, auxiliar de limpeza e merenda, além de auxiliares de atividades educativas, inclusivas e administrativas.

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (21) e seguem até o dia 30 de agosto, de forma gratuita, pelo site oficial ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação para candidatos sem acesso à internet.

A seleção contará com prova de títulos e análise de experiência profissional, em caráter eliminatório e classificatório. O resultado final será divulgado em 19 de setembro, com convocação prevista para o dia 22 de setembro.

O processo seletivo terá validade de até dois anos, conforme a necessidade da administração municipal.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem consultar o edital do certame.7

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias